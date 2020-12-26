Молодожены готовятся к счастливому пополнению после недавней свадьбы

О свадьбе звездной пары Татьяны Арнтгольц и актера "Кухни" Марка Богатырева стало известно совсем недавно. Сами возлюбленные старались не комментировать происходящее. Накануне же коллега Татьяны по телепередаче "Жди меня" Александр Лазарев-младший заявил, что у пары в скором времени должен появиться на свет первенец.

Сам звездный артист решил преподнести публике эту хорошую новость в самом начале выпуска телепередачи "Жди меня", объяснив таким образом, по какой причине выступает на телешоу без Татьяны.

"Как вы заметили, сегодня я один. Но вы не волнуйтесь, новости хорошие: моя соведущая взяла декретный отпуск", – заявил в эфире канала НТВ Лазарев-младший.

Также артист успокоил телезрителей, заверив, что все запланированные встречи в этом году должны состояться.

Пока что Татьяна с Марком никак не комментировали информацию о предстоящем пополнении. Впрочем, пара никогда не стремилась к громким заявлениям и старается не выходить на публичное поле, ограждая себя от слухов. Как отмечает "Телепрограмма", за последние месяцы многие успели разглядеть округлившийся живот знаменитости.

Информация о предстоящем венчании Арнтгольц и Богатырева появилась в СМИ летом. Пара хорошо потрудилась над "конспирацией" – о торжестве стало известно лишь спустя какое-то время после его проведения.