"Могла бы дать по морде": вдова Джигарханяна прошлась по Цымбалюк

"Могла бы дать по морде": вдова Джигарханяна прошлась по Цымбалюк
Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Женщина уверена, что пианистка смогла подгадать нужный момент, чтобы заполучить ее мужа

Экс-супруга покойного режиссера Армена Джигарханяна Татьяна Власова не скрывает негативного отношения к Виталине Цымбалюк-Романовской, возлюбленной ушедшего из жизни артиста. Одна из многочисленных встреч давних соперниц в прямом эфире обернулась настоящей потасовкой.

Уже прошло больше месяца с момента смерти Джигарханяна, однако накал страстей, кажется, только увеличивается. Татьяна сообщила, что не смогла простить своему бывшему супругу появление Цымбалюк-Романовской, которая, по ее словам, и стала причиной разрушения крепкого и счастливого брака.

Власова уверена, что маэстро не виновен в сложившейся ситуации. Дело в том, что Цымбалюк-Романовская, с ее слов, смогла "приноровиться", подгадав нужный момент. Временами у несчастной вдовы даже проскальзывали идеи о совершении мести, которые никуда не отступили. Однако сама Татьяна заявила, что держит себя в руках.

"Я могла бы сразу приехать и дать ей по морде, спустить с лестницы. Когда она убегала, у меня екнуло. Подумала, что упадет пианистка и сломает себе пальцы",  – призналась Татьяна в эфире передачи "Прямой эфир".

Власова уверена, что Романовская, как настоящая "змея", коварством и наглостью заполучила супруга. Однако время все расставит по своим местам.

Сам Цымбалюк заявила, что у ведущего Андрея Малахова был некий коварный план после смерти возлюбленного, который она смогла вовремя "раскусить".

Егор МАЛКОВ

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Гость
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А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте - ссылка выше - Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
s
Гость
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Цымбалюк стоит дать по морде. хотя мечту миллионов уже осуществила Мазур!
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