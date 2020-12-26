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Флоренс Хворостовская, вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, порадовала поклонников неожиданным кадром. Женщина поздравила поклонников с Рождеством, выложив фото с дочерью Ниной и сыном Максимом.
На черно-белом снимке можно заметить, как подросли дети Хворостовского. Сын, которому 17 лет, уже выше матери. А дочь, которой 13, вот-вот ее догонит.
Семейство снялось в простой одежде – Нина в толстовке, Максим в футболке, а Флоренс в платье в горох с декольте. Кадр привел поклонников в полный восторг.
"Потрясающее фото", "Дети такие красивые", "Максим очень похож на Диму, Нина – красавица, в маму", "Дети такие большие уже", "Сплошной восторг", "Дети вылитые Хворостовский", – отметили фанаты в комментариях.
У Хворостовского также осталась дочь Александра и сын Даниил от первого брака. Оперный певец удочерил Марию, наследницу своей второй жены, Флоренс. Артист скончался в 2017-м после борьбы с онкологией.
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