Певица стремится к телу мечты

Анна Седокова призналась, что похудела на четыре килограмма и хочет еще. Артистка рассказала, что после рождения сына Гектора стала позволять себе есть все, что хочется. Однако со временем звезда поняла, что так нельзя.

Поэтому, как поведала певица, она ест лишь тогда, когда хочется, но все. Это помогает не переедать, а заодно теряется желание полакомиться вредными продуктами. Седокова также сообщила фанатам, что стала покупать лишь полезную еду.

Такой важный пост знаменитость сопроводила фото в купальнике в красно-белую вертикальную полоску. Образ на снимке Седокова дополнила мокрыми волосами и солнцезащитными очками. Купальник выгодно подчеркнул загоревшую фигуру артистки.

Фанаты принялись обсуждать эту тему в комментариях и давать певице советы. Некоторые же обратили внимание на то, как прекрасно Седокова выглядит.

"Не худей. Так норм", "Фигура красивая", "Бомба", "Вау, королева", "Прекрасная", "Народ требует больше фото", "В нынешнем весе вы прекрасны, женственны", – заметили поклонники. Многие фанаты не смогли выразить своего восхищения словами, оставляя лишь смайлики.

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