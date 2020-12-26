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Любовь Успенская опубликовала в "Инстаграм" кадр, на котором позирует в обнимку с Алексеем Воробьевым. Певица отметила, что в последнее время часто встречается с коллегой на съемках. Звезда задала риторический вопрос, не случайно ли так получается.
Успенская подчеркнула, что уходит в новый год с надеждами на лучшее. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.
Многие раскритиковали Успенскую за флирт с Воробьевым. Некоторые указали, что, по слухам, певец недавно женился.
"Точно ку ку. старческий маразм" "Еще одну старушку на молодого потянуло", "Он вам сыновья годится", "У тетки крыша едет", – не стеснялись в выражениях злопыхатели.
Фанаты же отметили, что любви все возрасты покорны, а те, кто говорит, что Воробьев слишком молод для Успенской, страдает от предрассудков. Да и вообще рядом с артистом любая бы хотела стоят в обнимку, считают в Сети.
Ранее Успенскую уже осудили за другой снимок с Воробьевым.
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