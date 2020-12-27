Подробности о могиле Баскова раскрыли в эфире у Малахова

Подробности о могиле Баскова раскрыли в эфире у Малахова
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
"Золотой голос2 России могут похоронить рядом с Киркоровым

Поп-король уже распланировал траурную церемонию.

Об идее Филиппа Киркорова, которая, возможно, шокировала некоторых поклонников, рассказал сам Николай Басков. Подробности прозвучали в эфире у Андрея Малахова. Басков появился в программе "Привет, Андрей!" в качестве гостя. Несмотря на позитивную тему передачи – говорили о "Песне года" – 2020, певец неожиданно разоткровенничался о собственных похоронах.

Как выяснилось, Киркоров хотел бы покоиться на кладбище рядом с другом. Поп-король предложил Баскову подумать над идеей могил по соседству. По словам Филиппа, это облегчит жизнь поклонникам – они смогут приходить сразу к двум звездам. Принял ли Николай предложение приятеля, пока неизвестно.

Киркоров и Басков дружат много лет. А не так давно у певцов случился творческий союз – они вместе записали песню "Ибица", которая быстро приобрела скандальную известность.

Отметим, что обоих артистов всегда окружает море слухов. Впрочем, они, судя по всему, и сами не прочь подогреть к себе интерес экстравагантными поступками. Так, недавно поклонников Киркорова взбудоражили слухи о его грядущей свадьбе. Критик Сергей Соседов не остался в стороне и прокомментировал информацию о якобы предстоящем торжестве.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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