Важный приз и похвала от Тарасовой: как завершился "Ледниковый период" для Бузовой

Важный приз и похвала от Тарасовой: как завершился "Ледниковый период" для Бузовой
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Успехи телеведущей в проекте высоко оценили

Новый сезон "Ледникового периода" подошел к концу – вчера участники выступили со своими последними номерами. Ольга Бузова, которая ради проекта впервые встала на коньки, дошла до самого финала, но призовое место ей занять так и не удалось. Зато старания звезды "Дома-2" высоко оценила главный тренер Татьяна Тарасова.

Финальное выступление Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев посвятили своим семьям, в том числе сестре ведущей Анне, которая месяц назад перенесла инсульт. Фигурист после номера похвалил свою партнершу, отметив ее прогресс за это время. А Тарасова поздравила певицу с тем, что та освоила новую профессию и получила от нее удовольствие. В конце тренер даже показала фирменный жест Бузовой – love, сложив пальцы в виде первой буквы.

Исполнительница хита "Мало половин" заняла восьмое место, но получила приз зрительских симпатий. Победителями проекта стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Второе место получили Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, а бронза досталась Регине Тодоренко и Роману Костомарову.

Ольга Бузова не раз говорила, что стремится победить, и ее амбиции возмутили бывшего участника "Дома-2". Май Абрикосов написал в своем "Инстаграм": "Ударил Оле в голову лед!" Также он отметил, что звезда не может стать профессионалом своего дела, назвав ее недоведущей: "Подзастряла Оля в подростковом возрасте, скоро сорокет, а она все "мамин бриллиантик".

Ранее стало известно, что будет с Бузовой после закрытия "Дома-2" на ТНТ.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Абрикосов, сам ничего не добился в жизни, пишет гадости про Бузову. Завидует, мужичонка. Потрудился бы сам, как Ольга.. И еще , не надо людям лесть в чужую постель и никто свечи не держал.
Гость
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Гость
Долой бузиху с телевидения, она возомнила из себя звезду, какая из нее звезда, развратная шлюшка, сколько мужиков через нее прошло, Митрофанов чего стоит! Как Даве не противно на нее залазить, где его гордость и его армянское самолюбие?
Вот такие "звезды" типа Собчак, Волочкова, Барановская и иже с ними захватили ТВ каналы, метлой их оттуда не выгонишь, и пиарятся на разврате, хвалят друг друга. Мужики, футболисты, хоккеисты и <цензура>. известные и подающие надежды спортсмены и бизнесмены, одумайтесь, не давайте им возможности обкрадать вас, пиариться за ваш счет.
Гость
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Долой бузиху с телевидения, она возомнила из себя звезду, какая из нее звезда, развратная шлюшка, сколько мужиков через нее прошло, Митрофанов чего стоит! Как Даве не противно на нее залазить, где его гордость и его армянское самолюбие?
Гость
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Никогда не был поклонником Бузовой, но сейчас уважаю её за труд и старание.
Гость
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Иногда за Тарасову стыдно. Нашла кого поддержать - Бузову!!!
Гость
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Согласна с Маем Абрикосовым. И не понимаю Тарасову -столько приятных слов в адрес Бузовой. Видимо, она фанатка безголосой певицы
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