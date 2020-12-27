Успехи телеведущей в проекте высоко оценили

Новый сезон "Ледникового периода" подошел к концу – вчера участники выступили со своими последними номерами. Ольга Бузова, которая ради проекта впервые встала на коньки, дошла до самого финала, но призовое место ей занять так и не удалось. Зато старания звезды "Дома-2" высоко оценила главный тренер Татьяна Тарасова.

Финальное выступление Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев посвятили своим семьям, в том числе сестре ведущей Анне, которая месяц назад перенесла инсульт. Фигурист после номера похвалил свою партнершу, отметив ее прогресс за это время. А Тарасова поздравила певицу с тем, что та освоила новую профессию и получила от нее удовольствие. В конце тренер даже показала фирменный жест Бузовой – love, сложив пальцы в виде первой буквы.

Исполнительница хита "Мало половин" заняла восьмое место, но получила приз зрительских симпатий. Победителями проекта стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Второе место получили Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, а бронза досталась Регине Тодоренко и Роману Костомарову.

Ольга Бузова не раз говорила, что стремится победить, и ее амбиции возмутили бывшего участника "Дома-2". Май Абрикосов написал в своем "Инстаграм": "Ударил Оле в голову лед!" Также он отметил, что звезда не может стать профессионалом своего дела, назвав ее недоведущей: "Подзастряла Оля в подростковом возрасте, скоро сорокет, а она все "мамин бриллиантик".

Ранее стало известно, что будет с Бузовой после закрытия "Дома-2" на ТНТ.