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В Нью-Йорке напали на российскую модель Анну Лесун. Звезда рассказала, что ей удалось спастись от мужчины весьма необычным способом.
К "мисс Екатеринбург – 2012" подошел неизвестный и попросил денег. Услышав отказ, он начал агрессивно двигаться в сторону девушки, угрожая навредить ее собаке. Мужчина задел Лесун кулаком и тогда она его обругала на русском языке. Не ожидавший такого поворота мужчина оскорбил модель и ушел.
Анна добавила: больше всего она переживала за своего пса и даже была готова к драке, хотя понимала, что физически незнакомец был сильнее. О случившемся она поведала в Инстаграм-историях.
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