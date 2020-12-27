Незнакомец ушел, услышав иностранную речь

В Нью-Йорке напали на российскую модель Анну Лесун. Звезда рассказала, что ей удалось спастись от мужчины весьма необычным способом.

К "мисс Екатеринбург – 2012" подошел неизвестный и попросил денег. Услышав отказ, он начал агрессивно двигаться в сторону девушки, угрожая навредить ее собаке. Мужчина задел Лесун кулаком и тогда она его обругала на русском языке. Не ожидавший такого поворота мужчина оскорбил модель и ушел.



Анна добавила: больше всего она переживала за своего пса и даже была готова к драке, хотя понимала, что физически незнакомец был сильнее. О случившемся она поведала в Инстаграм-историях.