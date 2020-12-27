Тарасова прокомментировала проблемы с ногами после кадров в инвалидном кресле

Тарасова прокомментировала проблемы с ногами после кадров в инвалидном кресле
Татьяна Тарасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тренер по фигурному катанию призналась, что из-за болей ей тяжело ходить самостоятельно

Татьяна Тарасова, несмотря на участие в различных телешоу, страдает от проблем со здоровьем. Недавно заслуженного тренера заметили в инвалидном кресле, а теперь она и сама призналась, что передвигается с трудом.

Звезда фигурного катания попросила превратить веранду своего загородного дома в спальню, чтобы не приходилось подниматься на второй этаж. Тарасова объяснила:

"У меня нога болит, и спина. Я сидячая".

Команда Первого канала выполнила просьбу тренера. Татьяне Тарасовой полностью переделали пристройку, причем некоторые элементы декора даже взяли из коллекции Валентина Юдашкина. Спортсменка осталась довольна работой специалистов. Изменения в доме тренера показали в эфире программы "На дачу!"

Стоит отметить, что несколько дней назад из-за проблем со здоровьем Тарасова отказалась от поездки на Чемпионат России в Челябинск. Тренер написала в "Инстаграм", что надеется прокомментировать соревнования из дома.

Ранее в Сети появилось видео с Тарасовой в инвалидной коляске.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Акиншин В.Н.
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Если есть возможность: посетите На Рождество ИЕРУСАЛИМ, и почувствуете намного лучше себя. Внук Вел. Кн. Елизаветы Федоровны же..., и положите цветок и от меня!
Акиншин В.Н.
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Это тут непризнанный автор фотонной физики, но по подсказке Богородицы написанные есть и работы, нет заключения на секретность и тормоз так и на вас сказывается. СМ. в РАН от 21.12.01 г.
Акиншин В.Н.
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Татьяна Анатольевна, предлагаю сделать из меди, лучше серебряные кольца на ноги выше сустава, но так, чтобы энергия текущая в организме циркулировала до ступни, кровь стабилизирует всё естественно. А отрицательная энергия должна снизу входить на кольцо и возвращаться туда же вниз. Вскоре почувствуете и всему организму облегчение. Сами направления концов колец сделают пусть так, чтобы перехлёстывались. А если в невмоготу, то просто соедините и собственная их индуктивность не даст разрушать энергопроцессы... - ...Внешние поля просто снимутся и не войдут в организм.
Гость
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Татьяне Тарасовой следует набраться сил и скинуть 50 кг. Конечно, носить на себе еще одну Татьяну - никакие ноги не выдержат.
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