Тренер по фигурному катанию призналась, что из-за болей ей тяжело ходить самостоятельно

Татьяна Тарасова, несмотря на участие в различных телешоу, страдает от проблем со здоровьем. Недавно заслуженного тренера заметили в инвалидном кресле, а теперь она и сама призналась, что передвигается с трудом.

Звезда фигурного катания попросила превратить веранду своего загородного дома в спальню, чтобы не приходилось подниматься на второй этаж. Тарасова объяснила:

"У меня нога болит, и спина. Я сидячая".

Команда Первого канала выполнила просьбу тренера. Татьяне Тарасовой полностью переделали пристройку, причем некоторые элементы декора даже взяли из коллекции Валентина Юдашкина. Спортсменка осталась довольна работой специалистов. Изменения в доме тренера показали в эфире программы "На дачу!"

Стоит отметить, что несколько дней назад из-за проблем со здоровьем Тарасова отказалась от поездки на Чемпионат России в Челябинск. Тренер написала в "Инстаграм", что надеется прокомментировать соревнования из дома.

Ранее в Сети появилось видео с Тарасовой в инвалидной коляске.