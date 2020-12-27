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Татьяна Тарасова, несмотря на участие в различных телешоу, страдает от проблем со здоровьем. Недавно заслуженного тренера заметили в инвалидном кресле, а теперь она и сама призналась, что передвигается с трудом.
Звезда фигурного катания попросила превратить веранду своего загородного дома в спальню, чтобы не приходилось подниматься на второй этаж. Тарасова объяснила:
"У меня нога болит, и спина. Я сидячая".
Команда Первого канала выполнила просьбу тренера. Татьяне Тарасовой полностью переделали пристройку, причем некоторые элементы декора даже взяли из коллекции Валентина Юдашкина. Спортсменка осталась довольна работой специалистов. Изменения в доме тренера показали в эфире программы "На дачу!"
Стоит отметить, что несколько дней назад из-за проблем со здоровьем Тарасова отказалась от поездки на Чемпионат России в Челябинск. Тренер написала в "Инстаграм", что надеется прокомментировать соревнования из дома.
Ранее в Сети появилось видео с Тарасовой в инвалидной коляске.
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