Квартира за 100 миллионов и права на песню: на что претендует вдовец Легкоступовой

Квартира за 100 миллионов и права на песню: на что претендует вдовец Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яхтсмена могут лишить наследства звезды лишь в одном случае

Недавно Юрий Фирсов – вдовец Валентины Легкоступовой – заявил: несмотря на непродолжительный брак, он собирается бороться за наследство звезды. Журналисты выяснили, что оставила исполнительница хита "Ягода-малина" и может ли оно достаться яхтсмену.

Певице принадлежала квартира размером чуть меньше 80 квадратных метров в Каретном ряду. Жилье в самом центре Москвы, буквально в получасе ходьбы от Кремля, оценили более чем в 100 млн рублей. Однако апартаменты были частично записаны на дочь артистки Анетту Бриль, поэтому претендовать наследники могут лишь на половину. Так, Фирсову может достаться лишь 9,7 квадратных метров, которые он имеет право потребовать деньгами – 12,5 млн рублей.

Кроме того, у Легкоступовой был загородный дом в Павлово-Посадском районе. Участок стоит около 1 млн рублей. Но самым главным богатством звезды считаются права на песню "Ягода-малина", которая до сих пор транслируется на различных площадках.

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что Юрий Фирсов может получить четверть всего нажитого, в том числе и часть наследственной массы, в которую, вероятно, войдет и песня. Этого не произойдет, лишь если яхтсмена признают недостойным наследником, например, в случае совершения преступления, передает РИА ФАН.

Напомним, что в смерти Легкоступовой родные винят именно ее супруга. После обращения семьи звезды за дело взялся председатель Следственного комитета. Фирсов в свою очередь заявил, что собирается получить деньги и тут же отдать их сыну певицы Матвею.

Карина СИРАЗОВА

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