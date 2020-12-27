Зарубежные коллеги артистов в то же время зарабатывали миллионы

Современные российские актеры могут похвастаться не только многомиллионной армией поклонников, но и внушительными гонорарами. А вот заработки советских звезд, несмотря на огромную популярность, во многом зависели от решения властей, звания и опыта работы. Сколько получали известные артисты десятки лет назад, выяснили СМИ.

В среднем актерам платили от 400 до 2 000 рублей за весь фильм при зарплате советских граждан в 200 рублей в 1950-1970-е годы. Килограмм хлеба в то время стоил от 1 до 3 рублей, мясо можно было купить за 12,7 рублей, а литр молока – за 2,4.

Однако звезды все-таки зарабатывали больше. Например, за съемки в "Кавказской пленнице" Юрий Никулин получил 4 238 рублей, а "Бриллиантовая рука" принесла ему 5 188 рублей. Андрею Миронову заплатили 1 920 рублей, а Светлане Светличной – 346.

Роль в "Карнавальной ночи" принесла Людмиле Гурченко 3 250 рублей. Один из самых больших гонораров в то время получил Вячеслав Тихонов за "Семнадцать мгновений весны" – 5 500 рублей.

При этом американские звезды того времени, например Элизабет Тейлор и Марлон Брандо, зарабатывали по несколько миллионов долларов за роль, передает Obozrevatel.

Ранее стало известно, что именно разница в гонораре стала причиной распада известной троицы Евгения Моргунова, Георгия Вицина и Юрия Никулина.