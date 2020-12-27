Почти 20 лет без отца: чем занимаются дети Бодрова-младшего

Почти 20 лет без отца: чем занимаются дети Бодрова-младшего
Сергей Бодров-младший. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследники актера решили посвятить свою жизнь творчеству

27 декабря Сергею Бодрову-младшему могло бы исполниться 49 лет, если бы его жизнь трагически не оборвалась в 2002 году. После смерти вдова актера Светлана осталась осталась с двумя детьми, причем сыну на тот момент был всего лишь месяц. Чем сейчас занимаются наследники артиста, выяснили журналисты.

Ольге Бодровой едва исполнилось четыре, когда она потеряла отца. Девочка окончила школу с золотой медалью и для близких стал сюрпризом ее выбор профессии. От наследницы ждали поступления на факультет журналистики, но она решила строить карьеру актрисы.

Дочь Бодрова-младшего ведет закрытый образ жизни и надеется добиться успеха сама. Даже при поступлении в ГИТИС она до последнего скрывала свою фамилию. Во время обучения Ольга успела сняться в нескольких картинах, но больших ролей в фильмографии девушки пока нет. Также в этому году она вышла замуж за своего коллегу.

А вот о сыне Бодрова-младшего известно еще меньше. В августе Александру исполнилось 18 лет. Молодой человек увлекается рэпом и пишет собственные треки под псевдонимом Simple Саня. По информации Spletnik.ru, наследник актера учится на историческом факультете МГУ.

Ранее в Сети появились кадры со свадьбы дочери Бодрова. Торжество прошло в узком кругу без внимания прессы.

Карина СИРАЗОВА

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Красивые детки красивого отца!
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