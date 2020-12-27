Успенская помирилась с дочкой после громкого скандала

Сегодня наследнице королевы шансона исполнился 31 год

Казалось, что отношения Любови Успенской с ее дочерью Татьяной разрушены безвозвратно, однако материнская любовь одержала верх.

В день рождения девушки, похоже, произошло долгожданное примирение. 27 декабря Татьяне исполнился 31 год. Успенская опубликовала фото с дочкой в своем Инстаграм и поздравила наследницу. Судя по всему, обиды остались в прошлом.

"31 год назад 27 декабря стал для меня самым счастливым днём.

На свет появилась моя долгожданная дочь Таня. Таня перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками.

Я желаю тебе удачи, желаю быть здоровой и быть счастливой.

Happy Birthday", – написала звезда.

Дочь поставила лайк в качестве ответа. Кроме того, на днях и сама Татьяна выложила фото с мамой.

Напомним, ранее в семействе разразилась целая череда громких скандалов. Мать и дочь обвиняли друг друга во всех грехах. После нескольких телеэфиров семейная драма стала достоянием общественности.