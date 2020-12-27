Успенская помирилась с дочкой после громкого скандала

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Казалось, что отношения Любови Успенской с ее дочерью Татьяной разрушены безвозвратно, однако материнская любовь одержала верх.
В день рождения девушки, похоже, произошло долгожданное примирение. 27 декабря Татьяне исполнился 31 год. Успенская опубликовала фото с дочкой в своем Инстаграм и поздравила наследницу. Судя по всему, обиды остались в прошлом.
"31 год назад 27 декабря стал для меня самым счастливым днём.
На свет появилась моя долгожданная дочь Таня. Таня перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками.
Я желаю тебе удачи, желаю быть здоровой и быть счастливой.
Happy Birthday", – написала звезда.
Дочь поставила лайк в качестве ответа. Кроме того, на днях и сама Татьяна выложила фото с мамой.
Напомним, ранее в семействе разразилась целая череда громких скандалов. Мать и дочь обвиняли друг друга во всех грехах. После нескольких телеэфиров семейная драма стала достоянием общественности.
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