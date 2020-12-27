Для девочки выступили популярные артисты, а торт приготовил один из самых известных кондитеров

На этой неделе младшей дочери Ксении Бородиной исполнилось пять лет. В праздник Теона получила роскошные подарки от родителей, а на выходных ей устроили вечеринку, на которой в том числе были и звездные гости. Выяснилось, что ведущая "Дома-2" потратила на это несколько миллионов, и мероприятие стало одним из самых обсуждаемых событий субботы в российском шоу-бизнесе.

Праздник прошел в детском клубе. Собравшихся гостей развлекали гимнастки и аниматоры в костюмах принцесс. Девочке также вынесли огромный торт от одного из самых известных российских кондитеров Рената Агзамова. Десерт представлял собой розовый замок, украшенный фигурками персонажей "Диснея".

Сюрпризом для Теоны стало выступление Niletto и Mia Boyk. Дочь Бородиной была искренне рада появлению любимых артистов вместе с другими детьми с удовольствием подпевала хитам "Краш" и "Твоя мама не в курсе". Артист также пригласил девочку на сцену и она, не растерявшись, смогла произнести небольшую речь. Теона поблагодарила родителей за роскошный праздник, чем очень растрогала саму Ксению.

По подсчетам "Комсомольской правды" вечеринка обошлась Бородиной в 3 миллиона рублей, ведь только выступление Niletto стоит порядка 1,5.

Ведущая "Дома-2" все происходящее на мероприятии снимала в "Инстаграм". Разумеется, нашлись те, что осудил звезду. Бородину упрекнули в том, что она собрала столько народу в пандемию, а также раскритиковали выбор артистов, назвав Mia Boyk поющими трусами.

Ранее "Утро.ру" вспомнило о самых забавных случаях из жизни дочери Бородиной.