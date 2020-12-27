Скандал между бывшими женами покойного Армена Джигарханяна продолжается

Виталина Цымбалюк-Романовская вступила в перепалку с другой экс-супругой артиста.

Пианистка ответила на обидные слова Татьяны Власовой, которая ранее заявила, что могла бы "дать по морде" звезде. Виталина заявила, что может подать на оппонентку в суд за то, что та угрожает ей расправой. Кроме того, она назвала Татьяну глупой.

"...она – невоспитанный, глупый, нездоровый человек",

– цитирует РИА ФАН третью супругу Джигарханяна.

Цымбалюк-Романовская также посоветовала Власовой посетить врача и получить заключение. И лишь после этого она будет комментировать ее высказывания. Виталина отметила, что старается с таким людьми не общаться.

Ранее Татьяна Власова, вторая жена Джигарханяна, заявила, что хотела спустить молодую соперницу с лестницы. Кроме того, бывшая супруга призналась, что так и не простила Армену Борисовичу их разрушенный брак.