Как выглядят звезды сериала "Тайны следствия" спустя 20 лет - фото

Как выглядят звезды сериала "Тайны следствия" спустя 20 лет - фото
Анна Ковальчук. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Сыгравшая главную роль Ковальчук обманула режиссера с возрастом на кастинге

Премьера одного из самых популярных российских сериалов "Тайны следствия" состоялась 20 лет назад, а в этом месяце вышел юбилейный сезон. Некоторые актеры за эти годы заметно изменились, а кто-то и вовсе практически вырос на съемочной площадке.

Анна Ковальчук, сыгравшая следователя Марию Швецову, ради роли слукавила на кастинге, прибавив себе несколько лет. Дело в том, что режиссер искал 30-летнюю актрису, а юной звезде даже не было 22 лет. Тем не менее, обман не раскрыли и съемки начались.

Во время работы над первыми сериями "Тайн следствия" Ковальчук узнала, что беременна. Авторы сериала немного изменили сценарий так, что ребенка в итоге ждала и героиня Анны. Актриса снималась и на восьмом месяце, а свою дочь Злату родила буквально на глазах у зрителей. Сцену из больницы включили в сериал, что до сих пор считается поистине уникальным случаем.

Кстати, уже повзрослевшая наследница тоже снималась в нескольких эпизодах детектива. В Сети отмечают, что Злата невероятно похожа на мать. В этом году девушке исполнилось 20 лет.

В "Тайнах следствия" также снимались Алла Довлатова, Андрей Шарков, Вячеслав Захаров и многие другие. Фото изменившихся звезд публикует "7 дней".

Ранее изменения во внешности Ковальчук оценили ее поклонники.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Пора заканчивать сериал..Не тот уже запал у актеров ,постарели..
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