Актриса едва спаслась после неосторожной шутки

Этот Новый год Марина Федункив планирует отметить дома в кругу друзей. Звезда Comedy Woman рассчитывает на спокойный праздник, тем более что однажды он едва не обернулся для нее серьезными неприятностями.

Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, что в 1990-е проводила новогодний корпоратив для "братков". Встречали год Петуха, и во время конкурсов Федункив имела неосторожность сказать: "Вот с этой стороны у нас петухи будут". Таким образом, артистка случайно оскорбила гостей, которые к тому же изрядно выпили.

"Я бежала, меня уводили через кухню, через какие-то окна я лезла, – вспомнила Федункив в программе "Однажды" на НТВ. – Это было страшно".

Юмористка не стесняется рассказывать забавные истории из своей жизни. Недавно она поделилась, что однажды оказалась в одной ночной рубашке на публике. Тогда актрисе пришлось в таком виде идти мимо шикарно одетых гостей по вестибюлю отеля.

Ранее в Сети обсудили совместное видео Марины Федункив и Филиппом Киркоровым.