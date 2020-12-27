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Этот Новый год Марина Федункив планирует отметить дома в кругу друзей. Звезда Comedy Woman рассчитывает на спокойный праздник, тем более что однажды он едва не обернулся для нее серьезными неприятностями.
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, что в 1990-е проводила новогодний корпоратив для "братков". Встречали год Петуха, и во время конкурсов Федункив имела неосторожность сказать: "Вот с этой стороны у нас петухи будут". Таким образом, артистка случайно оскорбила гостей, которые к тому же изрядно выпили.
"Я бежала, меня уводили через кухню, через какие-то окна я лезла, – вспомнила Федункив в программе "Однажды" на НТВ. – Это было страшно".
Юмористка не стесняется рассказывать забавные истории из своей жизни. Недавно она поделилась, что однажды оказалась в одной ночной рубашке на публике. Тогда актрисе пришлось в таком виде идти мимо шикарно одетых гостей по вестибюлю отеля.
Ранее в Сети обсудили совместное видео Марины Федункив и Филиппом Киркоровым.
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