Бывший муж телеведущей изменял ей на протяжении года

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова получился по-настоящему громким. Их расставание обсуждают до сих пор. Телеведущая долгое время не могла оправиться от предательства любимого человека.

Звезда вспомнила, что футболист изменял ей на протяжении года, когда они еще были в браке. Узнав об изменах, Оля долго не могла поверить в этом.

"Когда все это произошло, я даже не верила, что такое может быть, пока своими глазами не поняла, не увидела, что это год уже происходит", – рассказала финалистка "Ледникового периода" в интервью на ютуб-канале PeopleTalk.

Бузова подчеркнула, что никогда не ревновала бывшего мужа, потому что была уверена не только в себе, но и в нем.

Сейчас знаменитость счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Ведущую "Дома-2" даже не смущает разница в возрасте – избранник младше ее на 7 лет. Ольга признается, что рядом с Давой чувствует себя хрупкой девочкой.

Ранее стало известно, чем же все-таки закончился "Ледниковый период" для Ольги Бузовой и ее партнера Дмитрия Соловьева.