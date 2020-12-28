Избраннице Арсения Шульгина пришлось оправдываться за свои траты

Сейчас жена сына Валерии находится на 9 месяце беременность. Совсем скоро в звездной семье станет на одного человека больше, поэтому молодые родители во всю готовятся к появлению малыша. Так, Лиана Шульгина решила похвастаться покупкой коляски, однако вызвала лишь гнев своих подписчиков.

Девушка призналась, что коляску выбирали долго и всей семьей. Выбор остановили на марке Mercedes-Benz, которая обошлась молодым родителям в 130 тысяч рублей.

"У нас есть Мерседес, я решила что у малышки он тоже должен быть. Первый Мерседес. Мы всей семьей потратили много времени на тест-драйвы всех лучших колясок на рынке", – поделилась Лиана с подписчиками.

Однако в итоге девушке тут же пришлось оправдываться за дорогу покупку. "Стоит эта коляска, я в шоке, как машина", "Вы описали достоинства коляски, которую можно купить и за 20 и за 40 тр. Но что же скажут подружки и блогеры, если Вы такую купите?", "Почему именно эта коляска? Вариант номер один – ПОНТЫ", – написали в комментариях.

Однако сама Шульгина ничего такого в своей покупке не видит, отмечая, что ня коляску заработала сама.

Ранее сын Валерии раскрыл пол будущего ребенка.