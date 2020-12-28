Невестка Валерии нарвалась на жесткую критику за коляску по цене автомобиля

Невестка Валерии нарвалась на жесткую критику за коляску по цене автомобиля
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избраннице Арсения Шульгина пришлось оправдываться за свои траты

Сейчас жена сына Валерии находится на 9 месяце беременность. Совсем скоро в звездной семье станет на одного человека больше, поэтому молодые родители во всю готовятся к появлению малыша. Так, Лиана Шульгина решила похвастаться покупкой коляски, однако вызвала лишь гнев своих подписчиков. 

Девушка призналась, что коляску выбирали долго и всей семьей. Выбор остановили на марке Mercedes-Benz, которая обошлась молодым родителям в 130 тысяч рублей. 

"У нас есть Мерседес, я решила что у малышки он тоже должен быть. Первый Мерседес. Мы всей семьей потратили много времени на тест-драйвы всех лучших колясок на рынке", – поделилась Лиана с подписчиками. 

Однако в итоге девушке тут же пришлось оправдываться за дорогу покупку. "Стоит эта коляска, я в шоке, как машина", "Вы описали достоинства коляски, которую можно купить и за 20 и за 40 тр. Но что же скажут подружки и блогеры, если Вы такую купите?", "Почему именно эта коляска? Вариант номер один – ПОНТЫ", – написали в комментариях. 

Однако сама Шульгина ничего такого в своей покупке не видит, отмечая, что ня коляску заработала сама. 

Ранее сын Валерии раскрыл пол будущего ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Ляля
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Вроде бы должна уже в куклы наиграться. А может коляска куплена на вырост .... семьи.
Мою маму в детский сад в жестяной ванне возили по сугробам метра в два. Так ванна-возок для такого снега была заточена, а не для асфальта. Какие дороги такой и транспорт. Не завидуйте, рожайте и возите деток как удобно вам и им.
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