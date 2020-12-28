Экс-ведущая КВНа вспомнила, как россияне поздравляли ее и телеведущего со свадьбой

Светлана Жильцова была одной из самых известных телеведущих в советское время. Свою карьеру диктор начала, когда ей было всего 20 лет. Спустя время ее пригласили вести "Клуб веселых и находчивых". В это же время ведущим стал Александр Масляков. А спустя время зрители уверяли, что соведущие – семейная пара.

Жильцова вспоминает, как Сергей Лапин, председатель Гостелерадио СССР, частенько говорил на планерках, что Светлана "влюбленно смотрит на Маслякова".

"А у меня просто была привычка: когда говорю, смотреть не в зрительный зал, а на собеседника – на Сашу. Уважительно и доброжелательно всегда к нему относилась, но ни о какой влюбленности, конечно, и речи не шло", – поделилась диктор с "Собеседником".

Забавный случай произошел, когда бессменный ведущий КВН женился на помощнице режиссера. Девушку тоже звали Светлана. И когда в конце передачи в титрах было указано, что над передачей работала "Светлана Маслякова", то зрители сразу же решили, что речь идет именно о Жильцовой.

Тогда со всех уголков Советского союза начали приходить телеграммы, поздравительные открытки, в которых "молодоженов" поздравляли со свадьбой.

Спустя время КВН закрыли, а Масляков и Жильцова пошли своими дорогами. В 86-м году телеведущему удалось возродить шоу, однако диктор отказалась вновь быть соведущей, сославшись на то, что она уже слишком взрослая для молодежной передачи.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что бессменный ведущий и создатель КВН Александр Масляков уходит из программы.