"Неотразима": Кошкина в неожиданном образе разделась на кровати

"Неотразима": Кошкина в неожиданном образе разделась на кровати
Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Актриса опубликовала пикантный снимок в "Инстаграме"

Яна Кошкина часто радует своих поклонников откровенными фотографиями, которые всегда набирают много лайков и комментариев. В этот раз звезда "Домашнего ареста" опубликовала снимок в кружевном нижнем белье. 

Актриса запечатлена на большой кровати с белыми простынями. При этом Кошкина предстала перед поклонниками со светлым цветом волос и отрезанной челкой. Из одежды на ней лишь нижнее белье, которое красиво подчеркнуло пышную грудь звезды. 

"К новогоднему волшебству готова. А вы?" – поинтересовалась Яна у фанатов. 

В комментариях девушку тут же завалили комментариями. "Вы великолепны", "Тигрица", "В Новый год в новом образе?", "Как всегда неотразима", "Идет такая прическа", "Настоящая красота", "Вы сногсшибательная красотка", "Новый год будет жарким... судя по фото", – написали поклонники. 

Нашлись и те, кто "жаркое" фото не оценил, пожурив Кошкину за излишнюю откровенность. Не обошлось и без шуток про то, что фотографировал звезду "Однажды в России" ее якобы "любовник" Гарик Мартиросян.  

Кстати, ранее жена юмориста прокомментировала слухи о романе супруга с молодой актрисой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Мачо
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Фу! Вульгарная особа!
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