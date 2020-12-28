У артиста напрочь отказали органы чувств

Пресловутый коронавирус добрался до любимого россиянами "гардемарина" Сергея Жигунова. Болезнь настигла артиста во время отдыха в Крыму.



Печальным известием актер поделился на своей странице в "Инстаграм". Жигунов подробно описал, как протекает его заболевание. Как и многие коронавирусные больные, Сергей лишился способности различать вкусы и запахи.

Звезду популярного сериала "Моя прекрасная няня" сильно расстроило то, что он не сможет насладиться вкусом традиционного новогоднего салата оливье и даже не почувствует аромат елки при праздновании главного торжества года.

Впрочем, главное, что артиста вовремя забрали в лечебницу. В своем посте Жигунов намекнул, что ситуация была достаточно серьезной, и поблагодарил медиков за оперативное оказание помощи.

"Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале. Спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось", – написал артист.

К слову, недавно Сергей оказался в центре скандала. Он припомнил режиссеру Светлане Дружининой громкий конфликт на "Гардемаринах".