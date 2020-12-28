"Неизвестно, чем могло закончиться": Жигунов попал в больницу

"Неизвестно, чем могло закончиться": Жигунов попал в больницу
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
У артиста напрочь отказали органы чувств

Пресловутый коронавирус добрался до любимого россиянами "гардемарина" Сергея Жигунова. Болезнь настигла артиста во время отдыха в Крыму.

Печальным известием актер поделился на своей странице в "Инстаграм". Жигунов подробно описал, как протекает его заболевание. Как и многие коронавирусные больные, Сергей лишился способности различать вкусы и запахи.

Звезду популярного сериала "Моя прекрасная няня" сильно расстроило то, что он не сможет насладиться вкусом традиционного новогоднего салата оливье и даже не почувствует аромат елки при праздновании главного торжества года.

Впрочем, главное, что артиста вовремя забрали в лечебницу. В своем посте Жигунов намекнул, что ситуация была достаточно серьезной, и поблагодарил медиков за оперативное оказание помощи.

"Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале. Спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось", – написал артист.

К слову, недавно Сергей оказался в центре скандала. Он припомнил режиссеру Светлане Дружининой громкий конфликт на "Гардемаринах".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Пашинян пригрозил Азербайджану Россией в случае нападения на Армению

Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли

Спасли лишь двоих: в Баренцевом море затонуло российское судно

На борту было 19 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей