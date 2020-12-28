Что стало с могилой Абдулова спустя 13 лет после смерти

Что стало с могилой Абдулова спустя 13 лет после смерти
Александр Абдулов. Фото: Irena Niko/Russian Look/www.globallookpress.com
Памятник актеру сделали из особого камня

Тринадцать лет назад не стало Александра Абдулова, который является, пожалуй, одним из самых ярких российских актеров и сейчас. Артист всегда жил моментом: сначала бесконечные съемки, репетиции, а потом шумные вечеринки в компании коллег. Именно такое отношение к жизни и сгубило звезду отечественного кинематографа. 

Летом 2007 года Александру Гаврииловичу стало нехорошо во время съемок в Севастополе. Тогда его увезла скорая с язвенным кровотечением. Легче Абдулову не стало, поэтому было решено срочно отправить его в Москву, где он и узнал о своем страшном диагнозе – неоперабельный рак легких в 4 стадии. 

Тогда актер, который совсем недавно стал отцом, срочно начал лечение. Только было уже поздно. На 55-м году жизни Абдулова не стало.

Отпевание прошло в храме Рождества Богородицы в Путинках, похоронили артиста на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Спустя год был установлен памятник из белого камня, который доставили из Карелии. 

Огромную 10-тонную глыбу использовали неслучайно. Незадолго до смерти Александру Гаврииловичу предлагали приехать к камню, который должен был помочь актеру выздороветь. Однако артист был слишком слаб, чтобы отправиться в путь, пишет "Экспресс газета". 

Имя актера выложено большими буквами, уходящими в небо, а фотографию взяли ту, которая была сделана во время проб звезды на роль Ланселот в фильме "Убить дракона".  

Ранее первая жена Абдулова рассказала о причинах развода с актером. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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