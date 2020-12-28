Ротару отказалась благословлять замужество внучки

Ротару отказалась благословлять замужество внучки
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица не стала скрывать причины своего протеста

София Ротару откровенно рассказала о своем отношении к возможному замужеству внучки Сони. По словам знаменитости, она выступает против раннего брака 19-летний наследницы.

Официально София Евдокименко о таких намерениях не заявляла, однако, поговаривают, что у девушки серьезные отношения с миллионером из списка "Форбс" Денисом Ждановым. При этом наличие даже такого завидного жениха не кажется звездный певице причиной для раннего вступления в брак.

Ротару отметила, что ее внучка пока не получила должного образования. По мнению "Хуторянки", в таком нежном возрасте еще рано задумываться о замужестве. Впрочем, в интервью для шоу "Світське життя" знаменитость заявила, что не стала бы чинить препятствия любимой внучке. Хоть София Михайловна и против, ее наследница вправе сама решать свою судьбу.

К слову, слухи о грядущей свадьбе проживающей в Нью-Йорке девушки появились еще в ноябре. По некоторым данным, торжество запланировано на следующий год.

Ольга ФЕДОРОВА

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