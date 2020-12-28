Худрук находится под контролем врачей

Худрук киножурнала "Ералаш" попал в больницу коронавирусом.

Об этом Борис Грачевский сообщил на своей странице в "Инстаграм". При этом худрук старается не унывать, а на опубликованном селфи лучезарно улыбается, хоть и в кислородной маске в больнице.

Создатель "Ералаша" подчеркнул, что находится под капельницами.

Напомним, о том, что Грачевский заразился коронавирусом, стало известно неделю назад.

