Состояние артистки вызывает опасения

Культовая актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу. Такая информация появилась в прессе.



По имеющимся в распоряжении журналистов данным, у 86-летней знаменитости может быть коронавирусная инфекция. Как пишет телеграм-канал Mash, звезда легендарного фильма "Служебный роман" уже несколько дней находится в реанимационной палате одной из больниц Санкт-Петербурга.

Тревожные известия подтвердил на своей странице в "Фейсбук" историк из Северной столицы Константин Богуславский. Петербуржец сослался на знакомых из БДТ.

Сообщается, что у артистки серьезно поражены легкие. Ближайший спектакль с ее участием отменили.

По данным издания "Life", состояние звезды стабильно тяжелое. Медики установили 80-процентное поражение легких. Кроме того, у Алисы Бруновны обнаружена киста печени.

К слову, этим летом семья прославленной советской и российской актрисы попала в громкий скандал. Крестную мать правнучки знаменитости, ныне покойную Анну Амбарцумян обвинили в жизни за счет богатых мужчин.