Разведчик Любимов разоткровенничался о тайном романе с Фатеевой

Разведчик Любимов разоткровенничался о тайном романе с Фатеевой
Наталья Фатеева. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
На тот момент мужчина был женат, однако это не остановило звезду советского кино

Михаил Любимов, который трижды был женат, решил рассказать о романе с Натальей Фатеевой. Хоть и отношения влюбленных продлились недолго, им удалось сохранить хорошие дружеские отношения. До этого ни разведчик, ни актриса предпочитали не рассказывать о своей связи, однако в этот раз Любимов решил все-таки приоткрыть завесу тайны. 

Мужчина стал гостем Бориса Кочевникова. В студии программы "Судьба человека" Михаил Любимов признался, что был влюблен в звезду советского кино, поэтому ничего плохого в своих отношениях с актрисой не видит, хотя и был на тот момент женат. 

"Наталья пролетела как сон и как туман. А с женой Катей мы впоследствии расстались, потому что она не хотела жить за границей в достатке. Катя рвалась в театр. И подала на развод", - поделился разведчик с Корчевниковым.

Любимов также признался, что очень боялся, что английская контрразведка узнает о его "падении". Мужчина понимал, что за ним могут следить постоянно. 

Ранее сын Фатеевой рассказал, что мать отказывается общаться с наследниками, потому что ей удобнее быть одной. Актриса даже намерено разыграла ссору, а после и вовсе заявила, что дети ей надоели. 

Ответ Фатеевой не заставил себя долго ждать. Актриса опровергла слова наследника, назвав высказывания сына глупостями и фантазиями. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Акиншин В.Н.
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Ну не рассказывать же этим..., про то как он служил при Акиншине И.М., ген.л-те СВР и 104 токма Советских награды, и няма на сайти... - и ГЕРОЙ шести стран, антигитрялавскай же ш... по май 75Й
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