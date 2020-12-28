На тот момент мужчина был женат, однако это не остановило звезду советского кино

Михаил Любимов, который трижды был женат, решил рассказать о романе с Натальей Фатеевой. Хоть и отношения влюбленных продлились недолго, им удалось сохранить хорошие дружеские отношения. До этого ни разведчик, ни актриса предпочитали не рассказывать о своей связи, однако в этот раз Любимов решил все-таки приоткрыть завесу тайны.

Мужчина стал гостем Бориса Кочевникова. В студии программы "Судьба человека" Михаил Любимов признался, что был влюблен в звезду советского кино, поэтому ничего плохого в своих отношениях с актрисой не видит, хотя и был на тот момент женат.

"Наталья пролетела как сон и как туман. А с женой Катей мы впоследствии расстались, потому что она не хотела жить за границей в достатке. Катя рвалась в театр. И подала на развод", - поделился разведчик с Корчевниковым.

Любимов также признался, что очень боялся, что английская контрразведка узнает о его "падении". Мужчина понимал, что за ним могут следить постоянно.

Ранее сын Фатеевой рассказал, что мать отказывается общаться с наследниками, потому что ей удобнее быть одной. Актриса даже намерено разыграла ссору, а после и вовсе заявила, что дети ей надоели.

Ответ Фатеевой не заставил себя долго ждать. Актриса опровергла слова наследника, назвав высказывания сына глупостями и фантазиями.