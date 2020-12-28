Звезда также решила сделать короткую стрижку

Когда россияне слышат о Марии Порошиной, то в глазах сразу же всплывает образ яркой блондинки с длинными волосами. Однако в преддверии Нового года звезда "Всегда говори "всегда" решила кардинально изменить имидж.

Актриса опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором предстала перед поклонниками с новой стрижкой и новым цветом волос. Теперь Порошина брюнетка с модной короткой стрижкой.

Реакция поклонников получилась весьма противоречивой, сообщает "МИР24". Кто-то похвалил артистку за смелость, отметив, что ей очень хорошо в таком образе, другие же считают, что со светлыми волосами Порошина выглядела эффектнее.

Ранее актриса опубликовала редкий снимок дочери от Древнова.