Теперь брюнетка: Порошина шокировала кардинальной сменой имиджа

Звезда также решила сделать короткую стрижку

Когда россияне слышат о Марии Порошиной, то в глазах сразу же всплывает образ яркой блондинки с длинными волосами. Однако в преддверии Нового года звезда "Всегда говори "всегда" решила кардинально изменить имидж. 

Актриса опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором предстала перед поклонниками с новой стрижкой и новым цветом волос. Теперь Порошина брюнетка с модной короткой стрижкой. 

Реакция поклонников получилась весьма противоречивой, сообщает "МИР24". Кто-то похвалил артистку за смелость, отметив, что ей очень хорошо в таком образе, другие же считают, что со светлыми волосами Порошина выглядела эффектнее. 

Ранее актриса опубликовала редкий снимок дочери от Древнова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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