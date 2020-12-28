На кислородной поддержке: стали известны подробности состояния Фрейндлих

На кислородной поддержке: стали известны подробности состояния Фрейндлих
Алиса Фрейндлих. Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая артистка не падает духом

Сегодня, как гром среди ясного неба, прозвучало известие о госпитализации народной любимицы, прославленной артистки Алисы Фрейндлих. В прессе тут же поползли слухи об обширном поражении легких и весьма тревожном состоянии звезды. Однако вскоре стало известно, что Алиса Бруновна находится в сознании и даже не желает отказываться от вредных привычек.

Впрочем, состояние любимой "Мымры" страны медицинские специалисты все же оценивают как стабильно тяжелое. По данным телеграм-канала РИА "Новости", звезда находится на кислородной поддержке, однако искусственная вентиляция легких ей не требуется.

Также сообщается, что Алиса Бруновна около недели лечилась от коронавирусной инфекции на дому.

В больницу она поступила из-за серьезных проблем с легкими, однако речи о 80-процентном поражении не шло. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", сейчас состояние артистки соответствует ее 86-летнему возрасту. Фрейндлих разместили в отдельной палате, и она уже поинтересовалась у медиков, можно ли ей закурить.

О том, то звезда легендарной киноленты "Служебный роман" попала в реанимацию, стало известно сегодня днем.

Ольга ФЕДОРОВА

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