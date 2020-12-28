Вести о состоянии Фрейндлих скрывали несколько дней

Вести о состоянии Фрейндлих скрывали несколько дней
Алиса Фрейндлих. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Служебного романа" не хотела, чтобы о ее болезни узнали

Сегодня в СМИ появились тревожные вести о состоянии Алисы Фрейндлих. По некоторым данным, кинозвезда находится на кислородной поддержке из-за поражения легких. Детали госпитализации раскрыл коллега актрисы Олег Басилашвили.

Народный артист подтвердил, что звезда "Служебного романа" лежит в больнице, причем долгое время. Кроме того, Фрейндлих просила никому не давать ее номер телефона. Вероятно, звезда не хочет, чтобы ее донимали вопросами о состоянии здоровья.

"Я говорил вчера с ней, она находится в больнице",

сказал Олег Басилашвили в беседе с Daily Storm. А вот появившуюся ранее информацию об обширном поражении легких он комментировать не стал: "Слухами не питаюсь".

По данным "Пятого канала", Фрейндлих попала в больницу 25 декабря и несколько дней провела в реанимации. В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова рассказали телеканалу "360", что 86-летняя звезда уже пошла на поправку.

Состояние актрисы по-прежнему оценивается как тяжелое, но ИВЛ ей, к счастью, не понадобилась. Кроме того, в больничной палате она уже вспомнила о вредной привычке.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Пашинян пригрозил Азербайджану Россией в случае нападения на Армению

Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли

Спасли лишь двоих: в Баренцевом море затонуло российское судно

На борту было 19 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей