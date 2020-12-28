Звезда "Служебного романа" не хотела, чтобы о ее болезни узнали

Сегодня в СМИ появились тревожные вести о состоянии Алисы Фрейндлих. По некоторым данным, кинозвезда находится на кислородной поддержке из-за поражения легких. Детали госпитализации раскрыл коллега актрисы Олег Басилашвили.

Народный артист подтвердил, что звезда "Служебного романа" лежит в больнице, причем долгое время. Кроме того, Фрейндлих просила никому не давать ее номер телефона. Вероятно, звезда не хочет, чтобы ее донимали вопросами о состоянии здоровья.

"Я говорил вчера с ней, она находится в больнице",

– сказал Олег Басилашвили в беседе с Daily Storm. А вот появившуюся ранее информацию об обширном поражении легких он комментировать не стал: "Слухами не питаюсь".

По данным "Пятого канала", Фрейндлих попала в больницу 25 декабря и несколько дней провела в реанимации. В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова рассказали телеканалу "360", что 86-летняя звезда уже пошла на поправку.

Состояние актрисы по-прежнему оценивается как тяжелое, но ИВЛ ей, к счастью, не понадобилась. Кроме того, в больничной палате она уже вспомнила о вредной привычке.