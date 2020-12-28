Вопрос о разделе имущества пока остается открытым

Полгода назад после многочисленных слухов о проблемах в отношениях Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с Полиной Гагариной действительно расстаются. Месяц назад певица подала заявление на развод, а сегодня артисты официально перестали быть мужем и женой.

Суд московского района Печатники расторг брак звезд. Теперь Гагарина официально свободна, передает телеграм-канал "МК: срочные новости". На сайте учреждения уточняется, что сегодня действительно состоялось заседание по делу о разводе.

Сама Полина Гагарина в эфире шоу "Вечерний Ургант" говорила, что никакого конфликта у них с Исхаковым нет и делить детей или имущество они не планируют. "Я очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески", – признавалась певица.

СМИ ранее оценили стоимость нажитого Гагариной и Исхаковым в 200 млн рублей. Бывшие супруги купили себе по квартире, также на фотографа был оформлен элитный автомобиль. Кому все это достанется, пока неизвестно. А вот дочь Мия, скорее всего, останется с мамой.