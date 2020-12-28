Гагарина официально развелась с мужем

Гагарина официально развелась с мужем
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вопрос о разделе имущества пока остается открытым

Полгода назад после многочисленных слухов о проблемах в отношениях Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с Полиной Гагариной действительно расстаются. Месяц назад певица подала заявление на развод, а сегодня артисты официально перестали быть мужем и женой.

Суд московского района Печатники расторг брак звезд. Теперь Гагарина официально свободна, передает телеграм-канал "МК: срочные новости". На сайте учреждения уточняется, что сегодня действительно состоялось заседание по делу о разводе.

Сама Полина Гагарина в эфире шоу "Вечерний Ургант" говорила, что никакого конфликта у них с Исхаковым нет и делить детей или имущество они не планируют. "Я очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески", – признавалась певица.

СМИ ранее оценили стоимость нажитого Гагариной и Исхаковым в 200 млн рублей. Бывшие супруги купили себе по квартире, также на фотографа был оформлен элитный автомобиль. Кому все это достанется, пока неизвестно. А вот дочь Мия, скорее всего, останется с мамой.

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Павел Прилучный Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Пелагея и Иван Телегин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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