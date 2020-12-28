Заслуженная артистка России умерла от коронавируса

Заслуженная артистка России умерла от коронавируса
Валентина Широнина. Кадр youtube.com
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Валентина Широнина ушла из жизни в Новосибирске

Печальную новость сообщили представители Новосибирского отделения Союза театральных деятелей.

"Человек несокрушимой энергии, творческого энтузиазма и абсолютной преданности профессии",

говорится в сообщении на странице "ВКонтакте".

Как стало известно, артистка умерла от коронавируса. Представители Союза назвали эту утрату огромной и совершенно неожиданной.

Широнина стала самой первой выпускницей Новосибирского театрального училища, после она была ведущей актрисой новосибирского ТЮЗА, а театру "Красный факел" отдала 42 года.

О дате и месте прощания с заслуженной артисткой России пока не сообщается.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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