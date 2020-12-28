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Печальную новость сообщили представители Новосибирского отделения Союза театральных деятелей.
"Человек несокрушимой энергии, творческого энтузиазма и абсолютной преданности профессии",
– говорится в сообщении на странице "ВКонтакте".
Как стало известно, артистка умерла от коронавируса. Представители Союза назвали эту утрату огромной и совершенно неожиданной.
Широнина стала самой первой выпускницей Новосибирского театрального училища, после она была ведущей актрисой новосибирского ТЮЗА, а театру "Красный факел" отдала 42 года.
О дате и месте прощания с заслуженной артисткой России пока не сообщается.
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