Валентина Широнина ушла из жизни в Новосибирске

Печальную новость сообщили представители Новосибирского отделения Союза театральных деятелей.

"Человек несокрушимой энергии, творческого энтузиазма и абсолютной преданности профессии",

– говорится в сообщении на странице "ВКонтакте".

Как стало известно, артистка умерла от коронавируса. Представители Союза назвали эту утрату огромной и совершенно неожиданной.

Широнина стала самой первой выпускницей Новосибирского театрального училища, после она была ведущей актрисой новосибирского ТЮЗА, а театру "Красный факел" отдала 42 года.

О дате и месте прощания с заслуженной артисткой России пока не сообщается.