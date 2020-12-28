Брак Арзамасовой и Авербуха оказался под угрозой из-за неверности

Брак Арзамасовой и Авербуха оказался под угрозой из-за неверности
Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прошлые отношения фигуриста заканчивались из-за интрижек на стороне

Свадьбу Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой не перестают обсуждать, ведь фигурист старше актрисы на целых 22 года. Одни верят в искренность чувств супругов, тем более что влюбленные давно вместе, а вот другие говорят о корыстных мотивах звезды "Папиных дочек". Своим профессиональным взглядом на ситуацию поделилась сваха международного класса Татьяна Тасуева.

По ее мнению, нет ничего удивительного в этом браке: Авербух – привлекательный и состоятельный мужчина, а девушки зачастую делают выбор именно в пользу таких, более опытных и статусных. А вот будущее этой пары зависит исключительно от самих артистов.

Тасуева считает, что Арзамасова вряд ли бросит Авербуха из-за разницы в возрасте и решит начать отношения с избранником помоложе. Да и большой вопрос, кто уйдет первым, если отношения дадут трещину, намекнула сваха на фигуриста, предыдущие браки которого распадались из-за интрижек. В беседе с "Вечерней Москвой" она заключила:

"Единственное, что может разрушить их брак, – это любовь Ильи Авербуха заводить романы на стороне".

Ранее Роза Сябитова высказалась, что отношениям звезд могут помешать разные интересы. А вот блогер Лена Миро пожелала Арзамасовой поскорее уйти от фигуриста, прихватив с собой побольше денег.

Карина СИРАЗОВА

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