Российской модели исполнилось 15 лет

Кристина Пименова, которую несколько лет назад признали самой красивой девочкой в мире, отпраздновала 15-летие. Как выглядит и чем занимается повзрослевшая модель сейчас, выяснили журналисты.

Юная звезда опубликовала фото с вечеринки в "Инстаграм". Пименова позировала, сидя за столом, в компании своей подруги. Для торжества девушка выбрала платье с декольте, украшенное серебристыми пайетками.

"Леди", "С днем рождения, Кристина!", "Красотка", – принялись поздравлять модель в комментариях. Некоторые отметили, что Пименова повзрослела и заметно изменилась.

Напомним, что девушка родилась в семье экс-футболиста сборной России Руслана Пименова. В модельном бизнесе 4-летняя Кристина оказалась благодаря матери Гликерии, которая отправила снимки дочери в агентство President Kids. Еще ребенком звезда успела посотрудничать с такими брендами, как Prada, Burberry и Armani.

В 2014 году целый ряд СМИ признал Пименову самой красивой девочкой в мире, напоминает Fashion Time. Через год Кристина переехала с семьей в США и подписала контракт с LA Models. В 2017 году она также попробовала себя в роли актрисы, снявшись в фильме "Русская невеста".

Сейчас Пименова по-прежнему живет США, продолжая строить карьеру модели. В соцсетях девушка периодически радует подписчиков кадрами с новых съемок.