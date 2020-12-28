Скончался исполнитель советского шлягера "Обручальное кольцо"

Скончался исполнитель советского шлягера "Обручальное кольцо"
Владимир Ефименко. Кадр youtube.com
Владимир Ефименко ушел из жизни в 66 лет

О безвременной кончине советского певца, солиста ВИА "Лейся, песня" сообщили его коллеги в Инстаграм. Владимир Ефименко умер 28 декабря, в понедельник. Ему было 66 лет.

Он первым исполнил песню "Обручальное кольцо", которая впоследствии стала настоящим хитом.Членом знаменитого ансамбля Ефименко стал в 1977 году.

"Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим. Дорогой наш друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас! Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры!"

– говорится в сообщении.

Коллеги советского певца выразили соболезнования его близким. О причине смерти Ефименко пока ничего не сообщается. Неизвестны также дата и место прощания.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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