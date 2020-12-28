Пропало желание выступать: Маликов засобирался на пенсию

Пропало желание выступать: Маликов засобирался на пенсию
Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнитель хита "С чистого листа" решил уступить дорогу молодым артистам

После нескольких десятков лет на большой сцене Дмитрий Маликов заговорил о завершении карьеры. Певец признался, что больше не хочет выступать.

Исполнитель хита "С чистого листа" объяснил, что смена поколений в индустрии естественная и неизбежна, а поп-музыка больше подходит молодым исполнителям. Именно поэтому артист решил уступить им дорогу. По мнению Маликова, современная молодежь будет в любом случае слушать своих сверстников, даже если это не одобряют родители.

"Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано",

– добавил Дмитрий. Он также напомнил, что музыку его современников тоже принимали не сразу.

Певец поделился своим мнением и о пандемии коронавируса. Маликов считает, что музыкальная индустрия пострадала гораздо сильнее других, поэтому для многих талантливых, но пока не очень востребованных артистов настало непростое время. Дмитрий в новом выпуске "Личных связей" на "Ютуб" также вступился за тех звезд, кто жаловался на трудности. По его словам, они просили помощи не для себя, а для своих коллективов.

Маликов не раз говорил, как он гордится своей дружной семьей. Певец воспитывает двоих детей – Стефанию и Марка. Ранее дочь артиста показала фото с маленьким братом.

Карина СИРАЗОВА

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