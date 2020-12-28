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Две королевы советской эстрады Алла Пугачева и София Ротару враждовали долгие годы – по крайней мере так говорили в шоу-бизнесе. Около десяти лет назад звезды публично опровергли эти слухи, а спустя время снова прекратили общение. В Сети появилось редкое фото, где народные артистки позируют вместе, причем в домашней обстановке.
Кадр был сделан несколько лет назад. Примадонну запечатлели еще до пластики и заметной потери веса с Ротару и ее внуками. Юные Анатолий и София Евдокименко в летних нарядах стояли в обнимку со знаменитыми певицами.
"Уникальное фото", "Молодые, красивые", "Домашнее фото. Алла супер в любых вариантах", "Ротару не меняется, вечно молодая!"
– прокомментировали снимок в Сети. Кадр был опубликован на фан-странице Пугачевой в "Инстаграм".
При каких обстоятельствах Пугачева и Ротару сфотографировались вместе, остается загадкой. Вероятно, сплетни о жесткой конкуренции двух див были преувеличены, пишет "Экспресс газета".
В комментариях также удивились, как сильно изменилась внучка Ротару. В юной девушке на архивном снимке не сразу узнали эффектную блондинку. Кстати, сейчас и Анатолий, и София занимаются музыкой, причем живут они за границей.
По слухам, 19-летняя певица в следующем году собралась замуж. Знаменитая бабушка призналась, что этот брак одобрить не может.
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