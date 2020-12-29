Следователи уже назначили экспертизу действий медиков

Валентины Легкоступовой не стало в августе этого года, но обстоятельства ее смерти по-прежнему остаются загадкой. Правозащитник вдовца певицы Юрия Фирсова считает, что в смерти артистки могут быть виноваты врачи.

Адвокат Евгений Бобков уже добился начала экспертизы, в результате которой станет понятно, своевременно или нет врачи оказали помощь исполнительнице.

"Я глубоко убежден, что мой доверитель не причастен к летальному исходу своей супруги. Более того, он ее не спаивал", – заявил юрист в беседе с "Комсомольской правдой".

Однако врач-нарколог столичной клиники считает иначе. Медик признался, что Фирсов и Легкоступова не раз лечились от алкоголизма, а именно обращались за профессиональной помощью, чтобы выйти из запоя.

Медик считает, что в смерти певицы виноват именно яхтсмен, потому что он сам был завсегдатаем клиники. Более того, в те разы, когда певица и ее избранник появлялись в больнице, на теле звезды всегда были множественные гематомы. Сама Легкоступова объясняла синяки тем, что просто упала.