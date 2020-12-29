Вину за смерть Легкоступовой свалили на врачей

Вину за смерть Легкоступовой свалили на врачей
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Следователи уже назначили экспертизу действий медиков

Валентины Легкоступовой не стало в августе этого года, но обстоятельства ее смерти по-прежнему остаются загадкой. Правозащитник вдовца певицы Юрия Фирсова считает, что в смерти артистки могут быть виноваты врачи. 

Адвокат Евгений Бобков уже добился начала экспертизы, в результате которой станет понятно, своевременно или нет врачи оказали помощь исполнительнице. 

"Я глубоко убежден, что мой доверитель не причастен к летальному исходу своей супруги. Более того, он ее не спаивал", – заявил юрист в беседе с "Комсомольской правдой". 

Однако врач-нарколог столичной клиники считает иначе. Медик признался, что Фирсов и Легкоступова не раз лечились от алкоголизма, а именно обращались за профессиональной помощью, чтобы выйти из запоя. 

Медик считает, что в смерти певицы виноват именно яхтсмен, потому что он сам был завсегдатаем клиники. Более того, в те разы, когда певица и ее избранник появлялись в больнице, на теле звезды всегда были множественные гематомы. Сама Легкоступова объясняла синяки тем, что просто упала. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Власти США обошли вето Трампа на санкции против "Северного потока - 2"

Рестрикции касаются также "Турецкого потока"

Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год

Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей