На рентген звезда "Кухни" решила сходить из любопытства

На минувшей неделе стали известны имена победителей шоу "Ледниковый период". Особенно членам жюри полюбилась пара Ольги Кузьминой и Александра Энберта, которые и заняли первое место. Актриса и фигурист проделали колоссальную работу, а профессиональные поддержки отрабатывали часами. Тяжелые нагрузки дали о себе знать.

Звезда "Кухни" призналась Ивану Урганту, что выступала на льду со сломанным ребром. При этом о травме актриса узнала совершенно случайно.

"Ну болит и болит, куда деваться? Когда мы закончили, появилось время, я просто из любопытства сделала рентген. Лучше б не делала… Ну, зато ценность всех наших элементов возросла. Было сломано ребро",

– рассказала Кузьмина, подчеркнув, что и у других участниц ледового шоу постоянно болели ребра.

Оказалось, что актриса так хотела победить, что несмотря на боль, все равно просила своего партнера усложнить программу и увеличить нагрузку.

К слову, рисковали и другие участники шоу. Так, однажды Ольга Бузова упала от боли на шоу "Ледниковый период". У телеведущей из-за перегрузок появилась трещина в грудной клетке. А Татьяне Тотьмяниной и вовсе пришлось досрочно покинуть шоу из-за травмы.