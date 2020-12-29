Победительница "Ледникового периода" случайно узнала о страшной травме

Победительница "Ледникового периода" случайно узнала о страшной травме
Ольга Кузьмина. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
На рентген звезда "Кухни" решила сходить из любопытства

На минувшей неделе стали известны имена победителей шоу "Ледниковый период". Особенно членам жюри полюбилась пара Ольги Кузьминой и Александра Энберта, которые и заняли первое место. Актриса и фигурист проделали колоссальную работу, а профессиональные поддержки отрабатывали часами. Тяжелые нагрузки дали о себе знать. 

Звезда "Кухни" призналась Ивану Урганту, что выступала на льду со сломанным ребром. При этом о травме актриса узнала совершенно случайно. 

"Ну болит и болит, куда деваться? Когда мы закончили, появилось время, я просто из любопытства сделала рентген. Лучше б не делала… Ну, зато ценность всех наших элементов возросла. Было сломано ребро", 

– рассказала Кузьмина, подчеркнув, что и у других участниц ледового шоу постоянно болели ребра. 

Оказалось, что актриса так хотела победить, что несмотря на боль, все равно просила своего партнера усложнить программу и увеличить нагрузку.

К слову, рисковали и другие участники шоу. Так, однажды Ольга  Бузова упала от боли на шоу "Ледниковый период". У телеведущей из-за перегрузок появилась трещина в грудной клетке. А Татьяне Тотьмяниной и вовсе пришлось досрочно покинуть шоу из-за травмы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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