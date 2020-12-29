"Стыдно за коллег": певец Юлиан поставил на место "обнищавших" звезд

"Стыдно за коллег": певец Юлиан поставил на место "обнищавших" звезд
Певец Юлиан. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист посоветовал коллегам продать "лишнюю яхту или дачу"

Пандемия коронавируса серьезно ударила по артистам, которые на время остались без концертов, съемок и корпортивов. Высказаться на этот счет решил певец Юлиан, который сам не появлялся на сцене с марта. 

Также артисту пришлось закрыть интернет-радиостанцию, которая работала аж с начала 2000-х. Но при этом плакаться Юлиан не собирается, более того, он даже пристыдил своих коллег. 

"Вообще, очень стыдно за моих коллег, которые ревут, что остались без концертов. Они все обеспеченные люди, которые имеют много недвижимости, в том числе и за рубежом", – заявил певец в разговоре с "Собеседником". 

Артист также решил дать совет якобы оставшимся без денег звездам. Юлиан предложил коллегам перестать смешить обычных людей и продать яхту или особняк, а на полученные деньги открыть свой бизнес, уточняет РИА ФАН

Таким образом поступил и сам Юлиан, который открыл кафе в Суздале, назвав его в честь одного из своих хитов – "Русский вальс". 

Ранее Таисия Повалий рассказала, что в период пандемии стала экономить и живет на 50 тысяч в месяц.


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Гость
<цензура>,бедные вы несчастные,а как весь народ живёт на 10 /15 тысяч в месяц.Постыдились бы.Хорошо,что есть ещё сознательные артисты
ну за весь народ-то зачем говорить? У меня зарплата на порядок выше.
Гость
Ответить
<цензура>,бедные вы несчастные,а как весь народ живёт на 10 /15 тысяч в месяц.Постыдились бы.Хорошо,что есть ещё сознательные артисты
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