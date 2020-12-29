"Меня колотило всего": Виторган вспомнил о знакомстве с Балтер

"Меня колотило всего": Виторган вспомнил о знакомстве с Балтер
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Из-за актрисы артист надолго перестал общаться с дочерью от первого брака

Личная жизнь Эммануила Виторгана всегда была насыщенной. Актер, снявшийся в более чем ста фильмах, был трижды женат. В этот раз народный артист решил рассказать, как познакомился со своей второй женой Аллой Батлер, и что он чувствовал, оставляя первую супругу одну. 

С Балтер, которую Виторган нежно называет Аллочкой, актер познакомился в театре. Тогда звезды играли влюбленную пару. Оба были в отношениях. Виторган был женат на Тамаре Румянцевой, а его новая пассия – замужем за вратарем футбольной команды. 

Но Эммануил Гедеонович не смог устоять. Он понимал, что поступает неправильно, но ничего не мог с собой поделать. 

"Когда я начал общаться с Аллочкой, я просто не мог дышать. Меня колотило всего. Такого чувства я никогда не испытывал к женщине. Я пытался заглушить чувство. Я не оправдываю самого себя. Но я оставил семью", – рассказал актер в студии программы "Судьба человека". 

Это сказалось на его отношениях с дочерью от первого брака. С Ксенией Виторган не общался несколько десятков лет. 

"Мое общение с дочерью было запрещено. Как я не пытался и не просил погулять с ребенком – этого не было", – посетовал Эммануил Гедеонович. 

Возродить семью помогла его третья жена. Когда они впервые после расставания встретились, у девушки уже было трое детей. Ксения не носила фамилию отца, однако им удалось найти общий язык. 

Ранее Эммануил и Ирина Виторган отметили годовщину свадьбы. Супруги состоят в браке уже 20 лет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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