Из-за актрисы артист надолго перестал общаться с дочерью от первого брака

Личная жизнь Эммануила Виторгана всегда была насыщенной. Актер, снявшийся в более чем ста фильмах, был трижды женат. В этот раз народный артист решил рассказать, как познакомился со своей второй женой Аллой Батлер, и что он чувствовал, оставляя первую супругу одну.

С Балтер, которую Виторган нежно называет Аллочкой, актер познакомился в театре. Тогда звезды играли влюбленную пару. Оба были в отношениях. Виторган был женат на Тамаре Румянцевой, а его новая пассия – замужем за вратарем футбольной команды.

Но Эммануил Гедеонович не смог устоять. Он понимал, что поступает неправильно, но ничего не мог с собой поделать.

"Когда я начал общаться с Аллочкой, я просто не мог дышать. Меня колотило всего. Такого чувства я никогда не испытывал к женщине. Я пытался заглушить чувство. Я не оправдываю самого себя. Но я оставил семью", – рассказал актер в студии программы "Судьба человека".

Это сказалось на его отношениях с дочерью от первого брака. С Ксенией Виторган не общался несколько десятков лет.

"Мое общение с дочерью было запрещено. Как я не пытался и не просил погулять с ребенком – этого не было", – посетовал Эммануил Гедеонович.

Возродить семью помогла его третья жена. Когда они впервые после расставания встретились, у девушки уже было трое детей. Ксения не носила фамилию отца, однако им удалось найти общий язык.

Ранее Эммануил и Ирина Виторган отметили годовщину свадьбы. Супруги состоят в браке уже 20 лет.