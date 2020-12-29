Гитана Леонтенко и ее дочь боятся за свою безопасность

С семьей Алексея Баталова, которого не стало три года назад, вновь происходят странные вещи. Так, в напротив квартиры, где проживают Гитана Леонтенко и ее дочь, установили скрытую камеру. Кто и с какой целью установил камеру – неизвестно.

В студии шоу "Пусть говорят" адвокат семьи Татьяна Кириенко рассказала, что камера была направлена прямо на дверь квартиры семьи Баталовых.

"Кто-то следил за тем, кто выходит и заходит в дом. Мы не знаем, как долго камера висела, но мы ее заклеили", – заявила правозащитница.

Теперь вдова звезды фильма "Москва слезам не верит" не только боится выходить на улицу, но и старается свести к минимуму общение даже со знакомыми. Для повышения безопасности Леонтенко решила также установить камеры наблюдения в своей квартире.

Так, бывшая домработница Цивина и Дрожжиной рассказала, что хотела навестить семью Баталовых, но ее даже не пустили на порог. Примечательно, что женщина, которая якобы хотела поддержать Леонтенко, приехала в тот момент, когда в доме устанавливали новые камеры.

Ранее Цивин раскрыл неожиданную правду о вдове Баталова. Мужчина, которого обвиняют в мошенничестве, уверяет, что Гитана Леонтенко добровольно переписала недвижимость. По мнению Цивина, сделала она это, желая отомстить дочери покойного супруга.