Еле успокоили: Киркоров устроил разнос на съемках новогоднего шоу

Еле успокоили: Киркоров устроил разнос на съемках новогоднего шоу
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Привести артиста в чувство смог только Константин Эрнст

Ни один новогодний концерт не обходится без участия Филиппа Киркорова. Даже в этом году зрители увидят его в начале программы. Однако поклонники и представить себе не могут, что же на самом деле творится на съемках тех самых "Голубых огоньков".  

Оказалось, что работать с королем поп-музыки на одной сцене очень непросто. Об этом рассказала хореограф Алла Сигалова, которая ставила номера звездам отечественного шоу-бизнеса. 

Однажды хореограф задержалась, работая с Лаймой Вайкуле. Певица все еще оставалась в кадре, хотя уже наступило время съемок Киркорова. Артист пришел в бешенство из-за нарушения тайминга. 

"Он говорил плохие слова на все. И если бы не Константин Львович Эрнст, мы бы Филиппа не успокоили", –  вспомнила Сигалова в шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". 

Случай произошел в середине 90-х. Сейчас Филипп Бедросович стал заметно спокойнее, однако по-прежнему остается перфекционистом, который не станет молчать, если что-то идет не по плану. 

Однако иногда артист все-таки оказывается в центре скандалов. Так, Киркоров не стал терпеть замечаний режиссера концерта Александра Ревзина, который вынес ему выговор за опоздание. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Гость
Да этого расфуфыренного крашенного петуха давно пора шугнуть отовсюду. Фанерщик хренов
Пора этого цыгана Фильку Пердосовича гнать <цензура>...ой метлой со сцены. Достал уже!
Гость
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этот киркишкин чмо по жизни,ни жены ,ни нормальных отпрысков,ничего нормальночеловеческого,кругом твари ему похожие и видимость тваретворчества на своих сраных песнях,тьфу-у-у....
Гость
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Посиневшими пальцами держатся за сцену . Одни и те же десятилетиями .Многие уже настолько неактуальны, что смотреть и слушать невозможно.
Гость
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Каждый год одно и то же. Дать охота всем по РОЖЕ !
Гость
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НУ ОН_ЖЕ РУМЫН!
ГостьГалина
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Красиво и вовремя ушли со сцены Магомаев и Пьеха. Ни в каких скандалах не замешаны были, на шоу не появлялись.Поэтому мы их до сих пор любим и ничего плохого в их адрес никогда не звучит. А этих не выживешь со сцены, так, видимо, и помрут на ней и лицезреть их будут, видимо, не только наши дети, но и внуки. Очень жаль.
Гость
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Как они не понимают, что уже бесят людей только одним своим присутствием в эфире. Кончилась их эра-лучше покинуть во время сцену и оставить о себе благородные воспоминание, чем быть оплеванным и проклятым.
Гость
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А мы говорим в России бедность. Вот такие и довели страну до ручки. Байку расскажу: напротив моего дома строится жилой кирпичный 4-<цензура> подъездный 10-и этажный дом. Строится уже два года, каменщиков там человек десять. Представте себе эти десять человек за свою жизнь построят двадцать таких домов. Это ж целый микрорайон будет служить людям порядка 100 лет, не менее. Пугачиху за это время перестанут вспоминать вместе с ее десятком мужей, но почему то во славе и почете, на голубых огоньках мы не видим простых трудяг, тех же каменщиков. Тфу на всех этих "звезд"
Гость
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Так он до сих пор член семьи Пугачевой! А уж эта семейка давно ОГОНЬКИ держит под своим контролем. Вон смотрите дочурка срочно примчалась с Америки к Новому году, без нее здесь прям и праздник ни праздник. Бабла срубить примчалась! Инвестировала США и живи там. Именно инвестировала, а как же иначе. Заработанные деньги в России, не говорю честно или нет, отвезла в Америку! А почему бы на эти деньги не построить себе виллу или пару в Сочи, Ялте? Стройиндустрия работает, рабочие получают з/пл., обслуга круглый год тоже живет на з/пл. и все это российское. А мы говорим в России бедность, вот т
Гость
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Это который опоздал на 40 минут на открытие своей звезды в Витебске... В своём глазу бревна...
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