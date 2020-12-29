Привести артиста в чувство смог только Константин Эрнст

Ни один новогодний концерт не обходится без участия Филиппа Киркорова. Даже в этом году зрители увидят его в начале программы. Однако поклонники и представить себе не могут, что же на самом деле творится на съемках тех самых "Голубых огоньков".

Оказалось, что работать с королем поп-музыки на одной сцене очень непросто. Об этом рассказала хореограф Алла Сигалова, которая ставила номера звездам отечественного шоу-бизнеса.

Однажды хореограф задержалась, работая с Лаймой Вайкуле. Певица все еще оставалась в кадре, хотя уже наступило время съемок Киркорова. Артист пришел в бешенство из-за нарушения тайминга.

"Он говорил плохие слова на все. И если бы не Константин Львович Эрнст, мы бы Филиппа не успокоили", – вспомнила Сигалова в шоу Максима Галкина "Сегодня вечером".

Случай произошел в середине 90-х. Сейчас Филипп Бедросович стал заметно спокойнее, однако по-прежнему остается перфекционистом, который не станет молчать, если что-то идет не по плану.

Однако иногда артист все-таки оказывается в центре скандалов. Так, Киркоров не стал терпеть замечаний режиссера концерта Александра Ревзина, который вынес ему выговор за опоздание.