Артистка проводит время на тропическом курорте

Регина Тодоренко обновила свою ленту в соцсети весьма провокационным снимком. Телеведущая трэвел-шоу "Орел и решка" выложила фото, глядя на которое, может показаться, что знаменитость снялась без нижнего белья. Однако при внимательном осмотре фотографии понятно, что звезда подобрала купальник в тон оттенка кожи и создала таким образом интригующую иллюзию.



В данный момент Регина отдыхает в жаркой тропической стране. Популярная блогерша снялась на фоне лазурный водной глади. Артистку сфотографировали во время прогулки по песчаному пляжу.

"Где трусы?" – с юмором подписала свежий кадр телеведущая.

Пользователей Сети тоже заинтересовал этот вопрос. Яркая фотография привлекла внимание многочисленной аудитории Тодоренко.

"А трусы ветром сдуло", "Регина, теперь все подряд будут увеличивать твое фото", "Классная фотка! Я даже приблизила", "Трусы в бежевом цвете", "Да вам и без трусов можно. Отличная фигура", - пишут поклонники.

Кстати, недавно Тодоренко рассказала о страшном происшествии с сыном. Мальчика пришлось экстренно повезти в больницу за границей.