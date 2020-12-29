"Трусы ветром сдуло": Тодоренко впечатлила публику пляжным кадром

"Трусы ветром сдуло": Тодоренко впечатлила публику пляжным кадром
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка проводит время на тропическом курорте

Регина Тодоренко обновила свою ленту в соцсети весьма провокационным снимком. Телеведущая трэвел-шоу "Орел и решка" выложила фото, глядя на которое, может показаться, что знаменитость снялась без нижнего белья. Однако при внимательном осмотре фотографии понятно, что звезда подобрала купальник в тон оттенка кожи и создала таким образом интригующую иллюзию.

В данный момент Регина отдыхает в жаркой тропической стране. Популярная блогерша снялась на фоне лазурный водной глади. Артистку сфотографировали во время прогулки по песчаному пляжу.

"Где трусы?" – с юмором подписала свежий кадр телеведущая.

Пользователей Сети тоже заинтересовал этот вопрос. Яркая фотография привлекла внимание многочисленной аудитории Тодоренко.

"А трусы ветром сдуло", "Регина, теперь все подряд будут увеличивать твое фото", "Классная фотка! Я даже приблизила", "Трусы в бежевом цвете", "Да вам и без трусов можно. Отличная фигура", - пишут поклонники.

Кстати, недавно Тодоренко рассказала о страшном происшествии с сыном. Мальчика пришлось экстренно повезти в больницу за границей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Вообще-то это не совсем трусы - это пляжные стринги площадью с дамский носовой платок
Гость
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Отдыхают на заморских пляжах,но требуют поддержку от государства(денежную,как можно больше и сразу)
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