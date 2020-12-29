Актриса не хочет ни с кем общаться

Маргарита Терехова уже несколько лет назад ушла из публичного пространства из-за болезни Альцгеймера. Коллега и хороший друг актрисы Эммануил Виторган рассказал о состоянии подруги.

Виторган и Терехова снимались вместе в нескольких фильмах, у них были теплые отношения. По его словам, если бы он не был женат на Алле Балтер, то стал бы ухаживать за Тереховой. Виторган описал в программе "Судьба человека" актрису, как чудесного человека и настоящего профессионала. Некогда знаменитость была очень общительна.

Актер добавил, что сейчас его коллега сильно болеет и не хочет, чтобы с ней кто-то общался. Виторган признался, что пытался связаться с Тереховой, спрашивал, нужна ли какая-то помощь. Ответ был категоричным: "Нет". Актер подчеркнул, что она очень гордая.

78-летняя Терехова не дает интервью, стараются избегать комментариев и ее родные. Актриса не может самостоятельно двигаться, невестка Тереховой Татьяна Найник рассказывала, что та практически ослепла. Терехова стала звездой советского кино благодаря фильмам "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Собака на сене".