Нелестное высказывание телеведущий позволил себе три года назад

Александр Гордон оказался в центре скандала. Телеведущий часто позволяет себе резкие высказывания в адрес гостей студии "Мужское/Женское".

Модель Елена Миськова написала заявление на телеведущего, который оскорбил ее в эфире ток-шоу. При этом обладательница титула гран-при "Мисс Москва Мини" выждала три года. Девушка, как передают журналисты, решила, что месть – это блюдо, которое подают холодным, поэтому специально ждала, когда будет статья о клевете станет уголовной. Примечательно, что сейчас власти рассматривают вопрос о том, чтобы принять подобный закон.

Как напоминают журналисты, Гордон три года назад он позволил назвать Елену девушкой легкого поведения. Миськова стала героиней выпуска, в котором обсуждали женское соблазнение. Модель не стала отрицать, что от избытка мужского внимания не страдает, при этом мечтает выйти замуж за богатого мужчину, пишет телегам-канал Mash.

В ответ телеведущий обвинил Елену в том, что она спит с мужчинами за деньги, при этом не испытывая к ним никаких чувств. Модель столкнулась с травлей, а родные даже перестали с ней общаться.

Ранее Юлия Барановская сделала неожиданное признание об отношениях с Гордоном.