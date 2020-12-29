Выждала подходящий момент: оскорбленная модель написала заявление на Гордона

Выждала подходящий момент: оскорбленная модель написала заявление на Гордона
Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Нелестное высказывание телеведущий позволил себе три года назад

Александр Гордон оказался в центре скандала. Телеведущий часто позволяет себе резкие высказывания в адрес гостей студии "Мужское/Женское". 

Модель Елена Миськова написала заявление на телеведущего, который оскорбил ее в эфире ток-шоу. При этом обладательница титула гран-при "Мисс Москва Мини" выждала три года. Девушка, как передают журналисты, решила, что месть – это блюдо, которое подают холодным, поэтому специально ждала, когда будет статья о клевете станет уголовной. Примечательно, что сейчас власти рассматривают вопрос о том, чтобы принять подобный закон. 

Как напоминают журналисты, Гордон три года назад он позволил назвать Елену девушкой легкого поведения. Миськова стала героиней выпуска, в котором обсуждали женское соблазнение. Модель не стала отрицать, что от избытка мужского внимания не страдает, при этом мечтает выйти замуж за богатого мужчину, пишет телегам-канал Mash.

В ответ телеведущий обвинил Елену в том, что она спит с мужчинами за деньги, при этом не испытывая к ним никаких чувств. Модель столкнулась с травлей, а родные даже перестали с ней общаться. 

Ранее Юлия Барановская сделала неожиданное признание об отношениях с Гордоном.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Вот, вот!!! А Барановская не девушка легкого поведения? Она сама в прямом эфире заявляла, что вступает в связь (понятно какую) при первой встрече. А как она нагло, злобно ведет себя во время передачи м/ж. Свои узкие губы так напрягает, что готова их применить в качестве зубов и разорвать участника передачи, пусть даже может и с отрицательным имиджем. Противно смотреть бывает.
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