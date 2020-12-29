Выпивали и дрались: помощница выдала правду о звездной болезни "Иванушек"

Выпивали и дрались: помощница выдала правду о звездной болезни "Иванушек"
Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
В начале карьеры участники группы порой вели себя не совсем адекватно

Далеко не все артисты могут справиться с неожиданно свалившейся на них известностью. Так, секретарь концертного директора группы "Иванушки International Олеся Сазыкина призналась, что по началу ей было очень непросто работать с артистами.

По ее словам, певцы часто вели себя неадекватно. 

"Рыжий с Кириллом Андреевым практически всегда напивались. Ни на один концерт не приезжали трезвыми. А после отправлялись дальше бухать и развлекаться", – поделилась Сазыкина с "Экспресс газетой". 

Мужчины не пропускали ни одной юбки, часто "снимали" официанток в кафе, администраторов в отелях, а иногда просто вызывали девушек легкого поведения.

При этом каждый участник доставлял разные проблемы. Так, Андреев был постоянно чем-то недоволен, а когда выпивал лишнего, то начинал бросаться посудой и мог с кем-нибудь подраться. Григорьев-Апполонов часто напивался до беспамятства. Иногда помощнице приходилось тащить его до номера, чтобы уложить спать. 

Сорина же оскорбляло то, что никто не воспринимал его песни, а продюсер "Иванушек" их постоянно отвергал. Артист часто отказывался ехать на концерты, его приходилось уговаривать. 

Ранее продюсер "Иванушек" рассказал о пьянстве Андрея Григорьева-Апполонова. По словам Игоря Матвиенко, алкоголь стал неотъемлемой частью жизни артиста. Но к юбилею группы Андрей все-таки пообещал бросить пить. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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В наше время главное не упасть на сцене, а фонограмма сама споет. Не понимаю, зачем люди ходят на концерты, только чтобы в живую увидеть артиста?
ГостьГалина
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Помню, как в наш город они были приглашены на День Металлурга.Весь день пропировали на берегу озера, "зарядились" там, а вечером прибыли на сцену. Сразу было видно, что подшофе. "План" по песням не смогли до конца выполнить.
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