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Далеко не все артисты могут справиться с неожиданно свалившейся на них известностью. Так, секретарь концертного директора группы "Иванушки International Олеся Сазыкина призналась, что по началу ей было очень непросто работать с артистами.
По ее словам, певцы часто вели себя неадекватно.
"Рыжий с Кириллом Андреевым практически всегда напивались. Ни на один концерт не приезжали трезвыми. А после отправлялись дальше бухать и развлекаться", – поделилась Сазыкина с "Экспресс газетой".
Мужчины не пропускали ни одной юбки, часто "снимали" официанток в кафе, администраторов в отелях, а иногда просто вызывали девушек легкого поведения.
При этом каждый участник доставлял разные проблемы. Так, Андреев был постоянно чем-то недоволен, а когда выпивал лишнего, то начинал бросаться посудой и мог с кем-нибудь подраться. Григорьев-Апполонов часто напивался до беспамятства. Иногда помощнице приходилось тащить его до номера, чтобы уложить спать.
Сорина же оскорбляло то, что никто не воспринимал его песни, а продюсер "Иванушек" их постоянно отвергал. Артист часто отказывался ехать на концерты, его приходилось уговаривать.
Ранее продюсер "Иванушек" рассказал о пьянстве Андрея Григорьева-Апполонова. По словам Игоря Матвиенко, алкоголь стал неотъемлемой частью жизни артиста. Но к юбилею группы Андрей все-таки пообещал бросить пить.
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