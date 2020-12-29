Телеведущего шокировала выходка блогера

Уже совсем скоро наступит Новый год, поэтому в эфир начинают выходить новогодние выпуски, которые подведут итоги уходящего года и помогут зрителям создать новогоднее настроение. Так, Андрей Малахов анонсировал выход финального "Прямого эфира", показав забавный момент со съемок.

На своей странице в "Инстаграм" телеведущий выложил короткий ролик. Малахов здоровается со зрителями, а в этот момент через его голову перепрыгивает молодой блогер Кира Колесников.

Ведущий "Прямого эфира" оборвал фразу на полуслове, больше так и не сказав ни слова. Шокированный Малахов застыл с раскрытым ртом, а после просто развел руками.

В описании к публикации журналист рассказал, что в финальном выпуске познакомит молодых звезд Интернета с представителями старой школы. Однако внимание подписчиков привлек весьма опасный трюк.

"Вот так вот взял и просто перепрыгнул через голову Андрея! Невероятно! Тоже хочу так!", "Какой трюк", "Реакция ведущего – бесценна", "Ого, как перепрыгнул!", "Раз 10 пересмотрела", – написали в комментариях.

Ранее Иван Ургнат подколол Андрея Малахова, эффектно появившегося на дне рождении дочери Филиппа Киркорова.