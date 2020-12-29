Названы причины экстренного приезда полиции и медиков к Алибасову

Названы причины экстренного приезда полиции и медиков к Алибасову
Бари Алибасов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсеру оказали нужную помощь

Медикам пришлось срочно спасать Бари Алибасова. Полицейские были вынуждены вскрывать квартиру продюсера группы "На-На" из-за того, что мужчина кричал и звал на помощь. 

Врачи скорой помощи оказали музыканту помощь. Точные обстоятельства случившегося остаются загадкой, поскольку изначально утверждалось, что артист был сильно пьян, пишет "Пятый канал". 

Однако после PR-менеджер знаменитости Вадим Горжанкин объяснил РИА ФАН, что причиной плохого самочувствия стали трудности с глотанием, которые дали о себе знать после отравления "Кротом". По его словам, врачи просто дали Алибасова таблетку от спазма и уехали, при этом Бари Каримович был трезв. 

Спустя время продюсер снова вызвал врачей, но они долго не могли попасть к нему в квартиру, поскольку дверной звонок не работал. Сейчас здоровью звезды ничего не угрожает. 

А вот Алибасов-младший и вовсе утверждает, что его отец упал с лестницы, а скорую ему взывал он сам. 

"Минуты нет, папа упал с лестницы, разбираюсь. Я в Калининграде, вылетаю в Москву, не открывает дверь. Вызвал больницу сам",

поделился сын артиста с "Политэкспертом". 

Напомним, что ранее адвокат Алибасова Сергей Жорин заявил о том, что Алибасов собирается свести счеты с жизнью. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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алкоголик.ему надо лечится
Тома
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Как они уже надоели Шукшина и Алибасов-КЛОУНЫ
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