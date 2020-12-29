Продюсеру оказали нужную помощь

Медикам пришлось срочно спасать Бари Алибасова. Полицейские были вынуждены вскрывать квартиру продюсера группы "На-На" из-за того, что мужчина кричал и звал на помощь.

Врачи скорой помощи оказали музыканту помощь. Точные обстоятельства случившегося остаются загадкой, поскольку изначально утверждалось, что артист был сильно пьян, пишет "Пятый канал".

Однако после PR-менеджер знаменитости Вадим Горжанкин объяснил РИА ФАН, что причиной плохого самочувствия стали трудности с глотанием, которые дали о себе знать после отравления "Кротом". По его словам, врачи просто дали Алибасова таблетку от спазма и уехали, при этом Бари Каримович был трезв.

Спустя время продюсер снова вызвал врачей, но они долго не могли попасть к нему в квартиру, поскольку дверной звонок не работал. Сейчас здоровью звезды ничего не угрожает.

А вот Алибасов-младший и вовсе утверждает, что его отец упал с лестницы, а скорую ему взывал он сам.

"Минуты нет, папа упал с лестницы, разбираюсь. Я в Калининграде, вылетаю в Москву, не открывает дверь. Вызвал больницу сам",

– поделился сын артиста с "Политэкспертом".

Напомним, что ранее адвокат Алибасова Сергей Жорин заявил о том, что Алибасов собирается свести счеты с жизнью.