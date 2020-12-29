Супруги решили отдохнуть в канун праздника

Вот уже несколько лет бывший муж Екатерины Климовой счастлив в браке с Кристиной Бродской. Избранница младше Игоря Петренко на 13 лет, однако это не мешает им быть счастливыми. Артист решил опубликовать трогательное фото с молодой женой.

На снимке Бродская нежно прижимается к мужу, а сам Петренко широко улыбается. Снимок он сопроводил хэштегом "счастье", пишет "Телепрограмма".

На своей странице девушка рассказала, что они вместе с мужем решили отправиться в Москву, чтобы поздравить родителей с Новым годом.

Напомним, что супруги поженились в 2016 году. Кристина стала третьей женой актера и подарила ему трех замечательных дочек. Петренко также воспитывает сыновей Матвея и Корнея, которые родились в браке с актрисой Екатериной Климовой.

К слову, актриса прекрасно ладит с наследниками. Не так давно звезда "Бедной Насти" опубликовала домашнее фото и рассказала, что она вместе с сыновьями смотрела бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.